تشيلسي يحسم القمة بفوزه على ليفربول ويقترب أكثر من مقاعد دوري الأبطال

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حسم فريق تشيلسي مباراة القمة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة الثانية والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق ليفربول عند 72 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / غاري كاهيل / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو/ سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / إيدين هازارد.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي.

تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ناثان كلاين / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / ألكسندر أرنولد.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

ملخص مباراة تشيلسي وليفربول

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ليفربول الذي يتمتع بقوة هجومية ضاربة قادرة على تحطيم أي ساتر دفاعي مهما كان قوته.

وفي الدقيقة السادسة عشر سنحت أولى الفرص في المباراة لمصلحة فريق تشيلسي، وذلك حينما سدد الإسباني ماركوس ألونسو كرة قوية نوعاً ما من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الألماني لوريس كاريوس حارس مرمى فريق ليفربول أمسك بها بسهولة وبدون أي مشاكل.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ليفربول فقد جاءت في الدقيقة الرابعة والعشرين، وذلك حينما سدد السنغالي ساديو ماني كرة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق تشيلسي أبعدها للخارج بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بستة دقائق كرر ساديو ماني محاولته مرة أخرى، وهذه المرة بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى تيبو كورتوا تألق من جديد وتصدى للكرة بنجاح وسط حالة من الحسرة من جانب النجم السنغالي.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين نجح فريق تشيلسي في إشعال أجواء المباراة، وذلك حينما سجل هدفه الأول في اللقاء عبر رأسية من مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو وسط فرحة عارمة من جانب جماهير نادي تشيلسي.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين تحصل الفرعون المصري محمد صلاح على بطاقة صفراء، وذلك بعدما ادعى السقوط على حدود منطقة جزاء فريق تشيلسي من أجل الحصول على ركلة حرة، لتمر بعدها بقية الدقائق دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، لينتهي الشوط على وقع تقدم فريق تشيلسي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق ليفربول أن يضغط بشكل أقوى على مضيفه سعياً إلى تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك واصل فريق تشيلسي الاعتماد على نفس النهج الدفاعي مع التركيز على الهجمات المرتدة السريعة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين تمكن فريق تشيلسي من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وهذه المرة عبر المدافع الألماني أنطونيو روديغر، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل على المدافع الألماني.

وبعدها بدقيقتين فقط حاول الألماني يورغن كلوب أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدان فريقه، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي جوردان هندرسون بدلاً من الإنجليزي ناثان كلاين على أمل أن يُدرك فريقه التعادل في أسرع وقت ممكن.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين أجرى المدرب الألماني يورغن كلوب ثاني تبديل له في المباراة، وهذه المرة من أجل تنشيط خطوطه الأمامية من خلال إشراك المهاجم الإنجليزي الواعد سولانكي بدلاً من الظهير الأيسر أندي روبرتسون.

وبعدها بخمسة دقائق فقط كاد فريق تشيلسي يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سدد ماركوس ألونسو كرة رائعة للغاية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى لوريس كاريوس.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين حاول الإيطالي أنطونيو كونتي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك البرازيلي ويليان بدلاً من النجم البلجيكي إيدين هازارد، وبعدها بأربعة دقائق أشرك الإيطالي زاباكوستا بدلاً من النيجيري فيكتور موزيس.

وفي بقية دقائق المباراة استمر الحال على ما هو عليه من الطرفين دون أي جديد، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق تشيلسي بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعله يُنعش آماله بشدة في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من خلال إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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