التعادل يفرض نفسه على كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما كلاسيكو الأرض بين فريق برشلونة وبين ضيفه فريق ريال مدريد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الغريمين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم السادس من شهر مايو الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الخامسة عشر، إضافة إلى الويلزي جاريث بيل في الدقيقة الثانية والسبعين، فيما سجل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة العاشرة، إضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثانية والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق برشلونة رصيده إلى 87 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدرب: الإسباني فالفيردي.

تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد

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في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر كلاسيكو الأرض حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق برشلونة الذي أراد استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة التي جاءت من أجل الاحتفال بعد التتويج بالثنائية المحلية في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة العاشرة نجح فريق برشلونة في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الأوروغوياني لويس سواريز أولى الأهداف عقب استغلاله ثغرة في دفاعات الفريق الملكي وسط فرحة عارمة من جانب الجماهير الكتالونية.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ريال مدريد في الكلاسيكو فقد جاء قوياً للغاية بعدها بخمسة دقائق فقط، وذلك حينما تمكن الفريق الملكي من تعديل النتيجة عبر نجمه الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو معيداً المواجهة إلى نقطة الإنطلاق من جديد.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين سنحت أمام الفريق الملكي فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما انفرد كريستيانو رونالدو بحارس المرمى تير شتيغن، إلا أن الأخير تألق هذه المرة وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نتيجة التعادل بين الغريمين.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين، كاد فريق برشلونة يتقدم في النتيجة من جديد حينما انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحارس المرمى كيلور نافاس، إلا أن الأخير تألق وأبعد الكرة ببراعة كبيرة للغاية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية زادت الأجواء المشحونة أكثر في مباراة الكلاسيكو، وقد أسفر ذلك عن حصول الإسباني سيرجيو راموس من جانب فريق ريال مدريد على بطاقة صفراء، إضافة إلى حصول كلاً من ليونيل ميسي ولويس سواريز على بطاقتي صفراء أيضاً.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تحصل أيضاً الظهير الأيمن لفريق برشلونة وهو سيرجي روبيرتو على بطاقة حمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما ضرب البرازيلي مارسيلو بدون كرة وسط احتجاج كبير من أنصار نادي برشلونة، لينتهي الشوط بعدها مباشرة دون أي جديد على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني اضطر كلاً من المدربين لإجراء تبديل مع الإنطلاقة، حيث أشرك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الإسباني ماركو أسينسيو بدلاً من كريستيانو رونالدو خوفاً عليه من الإصابة، فيما أشرك المدرب الإسباني فالفيردي البرتغالي نيلسون سيميدو بدلاً من البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين نجح فريق برشلونة في العودة للتقدم من جديد في نتيجة المباراة، وذلك حينما سجل له البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني بطريقة فنية أكثر من رائعة ليُعيد البهجة من جديد إلى الجماهير الكتالونية.

وبعدها بأربعة دقائق فقط حاول المدرب الإسباني فالفيردي أن يُحكم إغلاق خط وسط ميدانه الدفاعي، وذلك من خلال إشراك البرازيلي باولينيو بدلاً من الإسباني أندريس إنييستا الذي خاض آخر مباراة كلاسيكو في مسيرته الرياضية.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يقوم بتشيط خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك الإسباني لوكاس فاسكيز بدلاً من الإسباني ناتشو فيرنانديز على أمل أن يتمكن فريقه من قلب الطاولة على أصحاب الأرض.

وبعدها بدقيقتين فقط كاد البارسا يقتل الكلاسيكو نهائياً، وذلك حينما انفرد النجم ليونيل ميسي بحارس المرمى كيلور نافاس، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة للخارج بنجاح مبقياً على آمال فريقه بالمباراة.

وبناءً على هذه الفرصة الخطيرة الضائعة جاء العقاب سريعاً للغاية من جانب فريق ريال مدريد، وذلك بعدما نجح الويلزي جاريث بيل في تسجيل هدف التعادل لمصلحة فريقه في الدقيقة الثانية والسبعين وسط حالة من الصمت الشديد في مدرجات ملعب الكامب نو.

وقبل نهاية الكلاسيكو بلحظات قليلة وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين، حاول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه، وذلك من خلال إشراك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بدلاً من الألماني توني كروس.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الكلاسيكو واصل كلاً من الفريقين عملية البحث عن تسجيل الأهداف، إلا أن ذلك لم يُسفر عن أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية كلاسيكو الأرض على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

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