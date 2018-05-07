موعد مباراة العين والدحيل بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 8/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين والدحيل بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق العين الإماراتي نظيره فريق الدحيل القطري في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن من شهر مايو الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة العين والدحيل

ستُقام مباراة العين والدحيل في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن من شهر مايو الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة العين والدحيل

ستكون مباراة العين والدحيل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ترتيب العين والدحيل في الدوري الإماراتي والقطري

أنهى فريق العين دوري الخليج العربي في المركز الأول في صدارة جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 53 نقطة.

أنهى فريق الدحيل دوري نجوم قطر في المركز الأول في صدارة جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق العين الموسم الحالي

العين 1/2 الهلال السعودي / دوري أبطال آسيا.

العين 0/4 دبا الفجيرة / دوري الخليج العربي.

العين 2/4 الفجيرة / كأس رئيس دولة الإمارات.

الريان القطري 4/1 العين / دوري أبطال آسيا.

النصر 4/0 العين / دوري الخليج العربي.

شباب الأهلي دبي 6/0 العين / كأس رئيس دولة الإمارات.

العين 0/5 الظفرة / دوري الخليج العربي.

الوصل 2/1 العين / نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الدحيل الموسم الحالي

المرخية 4/2 الدحيل / دوري نجوم قطر.

ذوب آهن الإيراني 1/0 الدحيل / دوري أبطال آسيا.

الدحيل 2/5 السيلية / دوري نجوم قطر.

الدحيل 0/1 الوحدة الإماراتي / دوري أبطال آسيا.

الدحيل 1/6 الغرافة / كأس أمير دولة قطر.

السد 2/1 الدحيل / نهائي كأس أمير دولة قطر.

أم صلال 1/0 الدحيل / كأس قطر.

مشوار العين في دوري أبطال آسيا 2018

العين 0/2 المالكية البحريني / الدور التمهيدي الأخير.

الهلال السعودي 0/0 العين / الجولة الأولى من دور المجموعات.

العين 1/1 الريان القطري / الجولة الثانية.

العين 2/2 استقلال طهران الإيراني / الجولة الثالثة.

استقلال طهران 1/1 العين / الجولة الرابعة.

العين 1/2 الهلال / الجولة الخامسة.

الريان 4/1 العين / الجولة السادسة.

مشوار الدحيل في دوري أبطال آسيا 2018

الدحيل 1/3 ذوب آهن الإيراني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

الوحدة الإماراتي 3/2 الدحيل / الجولة الثانية.

الدحيل 2/3 لوكوموتيف طشقند الأوزبكي / الجولة الثالثة.

لوكوموتيف طشقند 2/1 الدحيل / الجولة الرابعة.

ذوب آهن 1/0 الدحيل / الجولة الخامسة.

الدحيل 0/1 الوحدة / الجولة السادسة.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة العين والدحيل

نجح فريق العين في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الدحيل في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

لم يعرف فريق الدحيل طعم الفوز على حساب نظيره فريق العين في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

نجح فريق العين في تسجيل 7 أهداف في شباك فريق الدحيل في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

نجح فريق الدحيل في تسجيل هدف واحد فقط لا غير في شباك فريق العين في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو هداف فريق العين في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المغربي يوسف العربي هو هداف فريق الدحيل في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو هداف فريق العين في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المغربي يوسف العربي هو هداف فريق الدحيل في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق العين في تسجيل 12 هدفاً في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 6 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين فقط لا غير.

نجح فريق الدحيل في تسجيل 13 هدفاً في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 6 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين فقط لا غير.

نجح فريق العين في تسجيل 65 هدفاً في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف 9 مباريات.

نجح فريق الدحيل في تسجيل 86 هدفاً في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 27 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق العين في الفوز بلقب دوري الخليج العربي في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق العين في الفوز بلقب دوري الخليج العربي لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق الدحيل في الفوز بلقب دوري نجوم قطر في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الدحيل في الفوز بلقب دوري نجوم قطر لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق العين في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مرة واحدة فقط طوال تاريخه وذلك في عام 2003.

لم يعرف فريق الدحيل طعم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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