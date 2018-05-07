موعد أبرز مباريات يوم الثلاثاء 8/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد العربي، وذلك تحديداً من خلال نهائي مسابقة كأس فرنسا، إضافة إلى ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وأيضاً الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن معظم هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، فيما ستكون بقية المباريات منقولة عبر قنوات فضائية مفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات أيضاً.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وليس يربي

يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره المتواضع فريق ليس يربي في مساء يوم الثلاثاء على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية، وذلك في إطار الدور النهائي لمسابقة كأس فرنسا 2018 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وليس يربي تحديداً في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وليس يربي عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة سوانزي سيتي وساوثهامبتون

يستقبل فريق سوانزي سيتي نظيره فريق ساوثهامبتون في مساء يوم الثلاثاء على ملعب الحرية، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة سوانزي سيتي وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة سوانزي سيتي وساوثهامبتون عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة.

موعد مباراة تيانجين وجوانجزو إيفرجراند

يستقبل فريق تيانجين الصيني نظيره فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني في يوم الثلاثاء على أرض دولة الصين، وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة تيانجين وجوانجزو إيفرجراند تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تيانجين وجوانجزو إيفرجراند عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق عبد الناصر السهلي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ذوب آهن واستقلال طهران

يستقبل فريق ذوب آهن الإيراني نظيره فريق استقلال طهران الإيراني في مساء يوم الثلاثاء على أرض دولة إيران، وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة ذوب آهن واستقلال طهران تحديداً في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ذوب آهن واستقلال طهران عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الأسيوطي سبورت وسموحة

يواجه فريق الأسيوطي سبورت نظيره فريق سموحة في مساء يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

وتنطلق مباراة الأسيوطي سبورت وسموحة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأسيوطي سبورت وسموحة عبر قنوات أون سبورت، إضافة إلى دي إم سي سبورت، وأيضاً قناة النيل للرياضة.

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