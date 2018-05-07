تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر اليوم

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فريق الإسماعيلي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

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حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / محمد عنتر / معروف يوسف.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / باهر المحمدي / بهاء مجدي.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد فتحي / وجيه عبد الحكيم / إسلام عبد النعيم.

خط الهجوم: دييجو كالديرون.

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