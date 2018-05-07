حالة من القلق في الشارع المصري بسبب تراجع مستوى “صلاح” وميسي يستغل الفرصة

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بات هناك حالة من القلق نوعاً ما في الشارع المصري في الفترة القليلة الماضية، وذلك بسبب تراجع مستوى الفرعون المصري محمد صلاح نسبياً مع فريقه ليفربول في المباريات الثلاثة الماضية على مستوى جميع المسابقات.

وقد تزامن تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح أيضاً مع تراجع نتائج فريقه، وذلك على الرغم من نجاح فريق ليفربول في التأهل إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن فريق الريدز لم يعرف طعم الانتصارات في مبارياته الماضية.

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ولم ينجح فخر العرب محمد صلاح في تسجيل أي هدف لمصلحة فريقه ليفربول على الإطلاق منذ اليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، وذلك حينما سجل هدفين في شباك فريق روما الإيطالي في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه استغل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني ذلك بأفضل صورة ممكنة في إطار الصراع بين الطرفين على جائزة الحذاء الذهبي، والتي يفوز بها أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، علماً بأن البرغوث ليونيل ميسي وصل عدد أهدافه إلى 33 هدفاً، فيما لا يزال النجم المصري محمد صلاح مستقراً عند 31 هدفاً.

هذا وتأمل الجماهير المصرية والعربية في كل مكان، أن يعود فخر العرب محمد صلاح من جديد إلى التوهج، وخاصة قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني، وأيضاً حتى يكون في أفضل حالاته مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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