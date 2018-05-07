الأهلي يؤكد غياب نجمه عن مباراة كمبالا سيتي بدوري أبطال أفريقيا

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أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي عن غياب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل رسمي، وذلك عن المباراة القادمة أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم النيجيري جونيور أجايي لن يتمكن من اللحاق بمباراة المارد الأحمر القادمة أمام فريق كمبالا سيتي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن النجم النيجيري جونيور أجايي يُعاني من شد في العضلة الخلفية، مشدداً في الوقت ذاته على أن اللاعب سوف يكون جاهزاً من أجل المشاركة مع منتخب بلاده نيجيريا في مونديال روسيا المقبل.

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