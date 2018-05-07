مصادر صحفية إسبانية تكشف عن موقف رونالدو من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

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كشفت مصادر صحفية إسبانية اليوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي عن موقف الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مساء يوم أمس الأحد في مباراة كلاسيكو الأرض أمام الغريم التقليدي فريق برشلونة.

حيث أشارت صحيفة “أس” الإسبانية إلى أن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني يُعاني فقط من التواء طفيف في الكاحل الأيمن لقدمه، وعلى إثر ذلك لن تطول مدة غيابه عن الملاعب على الإطلاق وخاصة قبل الموعد المنتظر في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نادي ليفربول الإنجليزي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الفحص الطبي الذي سيخضع له الدون كريستيانو رونالدو اليوم الإثنين، سوف يحسم مدة غيابه بشكل أكثر توضيحاً مع العلم بأن هذه المدة من الممكن أن تكون ما بين 10 أيام و13 يوماً فقط لا غير، وهو ما يعني تأكد غياب الدون عن مواجهات فريق ريال مدريد المتبقية في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق ليفربول في الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي، مما يعني أن الدون كريستيانو رونالدو سوف يكون حاضراً من أجل قيادة فريقه نحو التتويج باللقب الأوروبي الأعرق للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي الملكي.

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