طارق يحيى يكشف عن حظوظ الزمالك والإسماعيلي قبل مباراة اليوم في كأس مصر

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كشف الكابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت اليوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي عن حظوظ كلاً من فريقي الزمالك والإسماعيلي في مسابقة كأس مصر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما في مساء اليوم في إطار الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أكد الكابتن طارق يحيى أن فرصة كلاً من فريقي الزمالك والإسماعيلي في الفوز بلقب كأس مصر في الموسم الحالي باتت كبيرة للغاية، وذلك بسبب إقصاء فريق الأهلي من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة على يد فريق الأسيوطي سبورت.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن طارق يحيى إلى أن الحوافز باتت كبيرة للغاية لدى كلاً من فريقي الزمالك والإسماعيلي، مشدداً في ختام تصريحاته على أن فريق الإسماعيلي يعيش أفضل حالة له في الموسم الحالي سواء على الصعيد الإداري أو خاصة على الصعيد الفني وقوة اللاعبين في تشكيلة الفريق.

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