الزمالك يُفكر جدياً في ضم مهاجم وادي دجلة الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، يُفكر جدياً في التعاقد مع مهاجم فريق وادي دجلة في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع اللاعب عمر السعيد مهاجم فريق وادي دجلة، والذي تألق بشكل ملفت طوال الموسم الحالي رفقة فريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يعقد أولاً جلسة خاصة مع اللاعب نفسه، وذلك من أجل معرفة مدى رغبته بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

ويأتي ذلك في ظل العديد التي ترددت في الآونة الأخيرة، والتي أكدت بدورها أن المحطة القادمة للمهاجم عمر السعيد سوف تكون النادي الأهلي، وخاصة في ظل وجود عقد في بند اللاعب يسمح للنادي الأهلي بشرائه مقابل دفع مبلغ 4 مليون جنيه مصري فقط لا غير.

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