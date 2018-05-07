الجزيرة يُحقق فوزاً غير مطمئناً على حساب بيروزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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حقق فريق الجزيرة الإماراتي فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق بيروزي الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الجزيرة في المباراة كلاً من علي مبخوت في الدقيقة الثانية والخمسين، إضافة إلى رومارينهو في الدقيقة السابعة والسبعين، وأيضاً خليفة الأحمدي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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أما أهداف فريق بيروزي في المباراة فقد سجلها كلاً من علي عليبور في الدقيقة الثانية والأربعين، إضافة إلى جودوين في الدقيقة الرابعة والثمانين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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