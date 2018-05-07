الزمالك يكتسح الإسماعيلي برباعية ويضمن مقعده في نهائي كأس مصر

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تأهل فريق الزمالك إلى الدور النهائي من مسابقة كأس مصر عقب فوزه الكاسح على حساب نظيره فريق الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من يوسف أوباما في الدقيقة الخامسة عشر والدقيقة الستين، إضافة إلى محمود عبد العزيز في الدقيقة العشرين، وأيضاً الكونغولي كاسونجو كابونجو في الدقيقة الثالثة والستين، فيما سجل اللاعب محمد صادق الهدف الوحيد لمصلحة فريق الإسماعيلي في الدقيقة السادسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 / 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك سوف يواجه في الدور النهائي الفائز من مواجهة فريق الأسيوطي سبورت مع نظيره فريق سموحة التي سوف تُقام في مساء يوم غداً الثلاثاء.

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