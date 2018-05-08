حسام غالي في حوار مثير مع “شوبير”.. تعرف على التفاصيل الكاملة للحوار

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شهدت الساعات الأخيرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي إجراء الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً والإعلامي حالياً مقابلة حصرية مع النجم المصري المخضرم حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وجاءت هذه المقابلة بين الطرفين في برنامج “مع شوبير” المذاع عبر شاشة قناة “صدى البلد”، وذلك بمناسبة اعتزال النجم حسام غالي كرة القدم بشكل نهائي في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز النقاط التي تحدث عنها النجم حسام غالي مع الكابتن أحمد شوبير.

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وإليكم الآن أبرز النقاط التي تحدث عنها النجم حسام غالي مع الكابتن أحمد شوبير:

عن قرار اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، قال النجم حسام غالي: “اتخذت قرار الاعتزال بعد تفكير كبير، ورغم رفض البعض لفكرة اعتزالي بسبب قدرتي على العطاء، إلا أنني وجدت أن هذا هو التوقيت المناسب لإعلان انتهاء مسيرتي الكروية وبدء مشوار آخر”.

وفي إطار حديثه أيضاً قال: “أكثر شئ فخور به طوال مسيرتي هي علاقتي مع جماهير النادي الأهلي، مشاعري متباينة بعد الاعتزال ما بين الفرحة والحزن”.

عن بداية مسيرته الكروية، قال: “بدأت مسيرتي الكروية كمهاجم صريح، تأثرت بحسام حسن كثيراً وكنت اتخذه كمثل أعلى وكذلك علاء ميهوب”.

عن علاقته القوية مع النجم عماد متعب، قال: “لدي حب واعتزاز كبير بالنجم عماد متعب، عماد متعب رفض رفع كأس السوبر 2015 أمام الزمالك لكي أحمله أنا، وهذه لحظة لن أنساها وتؤكد قيمته ومعدنه، عماد متعب من الشخصيات الجميلة وعلاقتي به بدأت قبل أكثر من 20 سنة”.

كما أضاف أيضاً عن النجم عماد متعب قائلاً: “عماد متعب من أفضل المهاجمين في مصر، ولا يُفكر في نفسه فقط، بل يُفكر في خدمة الكيان والمجموعة بأكملها”.

عن واقعة سحب شارة قيادة النادي الأهلي في فترة سابقة، قال: “قرار سحب شارة القيادة مني لم يؤثر تماماً على علاقتي بالنادي الأهلي، إصرار الجميع بالأهلي على عودة شارة القيادة لي مثل رد اعتباري، سواء حملت شارة القيادة أم لا، سوف أظل أخدم الفريق بدون توقف”.

عن تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي، قال: “الخطيب كان الأحق بخلافة حسن حمدي في رئاسة النادي الأهلي، الخطيب عمل بالجانب الإداري لفترة كبيرة وأظهر نجاحاً كبيراً، إضافة إلى أنه كان لاعباً من طراز فريد”.

عن عودته إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، قال: “الخطيب اتصل به في الرياض عندما كنت في صفوف النصر السعودي، وقال لي أن باب النادي الأهلي مفتوح أمامي في أي وقت من أجل العودة، لقد سعدت بهذه المكالمة كثيراً”.

عن أسباب استبعاده من صفوف المنتخب الوطني المصري، قال: “تم استبعادي من المنتخب بدون مبرر لفترة طويلة قبل المشكلة الشهيرة، الضغوط على كوبر بسبب قوة أدائي هي سبب ضمي للمنتخب في لقائي تشاد بتصفيات المونديال”.

كما أضاف أيضاً: “محاولات التوفيق بيني وبين الجهاز الفني للمنتخب لم تكن جادة أو مُثمرة بصورة كبيرة”.

عن أزمة النجم عبد الله السعيد، قال: “عبد الله السعيد لاعب موهوب وملتزم وكان أحد الركائز الأساسية في فريق الأهلي، عبد الله السعيد أخبرني أنه وقع للزمالك في نفس يوم تمديد تعاقده مع الأهلي”.

كما أضاف أيضاً: “لم أكن أتوقع إطلاقاً أن يوقع السعيد للزمالك مهما حدث، لآنه يمثل الكثير بالنسبة إلى الأهلي وجمهوره وجهازه الفني، طالبت السعيد بتمديد تعاقده مع الأهلي، وأيضاً أبلغته أن النادي الأهلي قادر على حمايته”.

وفي ختام حديثه عن أزمة النجم عبد الله السعيد، قال: “أتمنى أن تحدث مصالحة مع عبد الله السعيد بعد انتهاء فترة اعارته، لأنه يظل لاعب كبير وقدم للنادي الأهلي الكثير وأيضاً لم يفتعل أي مشاكل أي مشاكل طيلة مسيرته في القلعة الحمراء، أناشد جماهير النادي الأهلي بأن تُسامح النجم عبد الله السعيد”.

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