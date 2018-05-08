الفيفا يكشف عن أسلحة منتخب مصر قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل

Advertisements

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم السابع من شهر مايو الحالي عن أسلحة المنتخب الوطني المصري، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بحوالي شهر ونصف تقريباً.

فمن خلال تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أكد الفيفا أن كلاً من الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه يُعتبران من أبرز الأسلحة التي يمتلكها المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة في ظل المستوى اللافت الذي قدمه كلاً منهما طوال الموسم الحالي مع ناديه.

Advertisements

حيث تألق النجم محمد صلاح بشكل ملفت للغاية مع ناديه ليفربول الإنجليزي، بينما صنع النجم الآخر محمود حسن تريزيجيه الحدث في الدوري التركي بعدما تألق بشكل ملفت هو أيضاً مع ناديه قاسم باشا التركي.

وفي إطار تقريره أيضاً أشار الفيفا إلى أن النجم أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي سوف يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على نظافة شباكة منتخب الفراعنة في المونديال، وذلك بجانب كلاً من ثلاثي النادي الأهلي وهم محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيضاً أيمن أشرف.

وفي ختام تقريره شدد الفيفا على أن هذه الأسلحة القوية التي يمتلكها المنتخب المصري في صفوفه، سوف تجعله مرشحاً بنسبة كبيرة للغاية لكي يُحقق التاريخ من خلال تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال لأول مرة في تاريخه.

ويبدأ المنتخب الوطني المصري مشواره في مونديال روسيا المقبل في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو القادم، وذلك حينما يواجه نظيره منتخب الأوروغواي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى للمونديال.

وفي الجولة الثانية يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب روسيا مستضيف المونديال، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات من خلال مواجهة منتخب السعودية في الجولة الثالثة، علماً بأن هذه المرة سوف تكون هي الثالثة التي يُشارك فيها أحفاد الفراعنة في بطولة كأس العالم على مر التاريخ بأكمله.

إقرأ أيضاً: حسام غالي في حوار مثير مع “شوبير”.. تعرف على التفاصيل الكاملة للحوار