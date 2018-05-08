موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي في الدوري الانجليزي الاربعاء 9/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليستر سيتي نظيره فريق أرسنال في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب كينغ باور، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي

ستُقام مباراة ارسنال وليستر سيتي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب كينغ باور، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وليستر سيتي

ستكون مباراة ارسنال وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب ارسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

يحتل فريق ليستر سيتي حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 44 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ارسنال الموسم الحالي

ارسنال 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/1 أتلتيكو مدريد الإسباني / الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

أتلتيكو مدريد 0/1 ارسنال / الدوري الأوروبي.

أرسنال 0/5 بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق ليستر سيتي الموسم الحالي

وست بروميتش ألبيون 4/1 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 2/1 تشيلسي / كأس الاتحاد الإنجليزي.

برايتون أند هوف ألبيون 2/0 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 2/1 نيوكاسل يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 1/2 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 0/0 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس 0/5 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي 2/0 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة فريق ارسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / جاك ويلشير / أرون رامسي / هينريك مخيتاريان / بيير إيميريك أوباميانغ.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

نتائج أخر 7 مباريات بين ارسنال وليستر سيتي

ارسنال 3/4 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 11 أغسطس 2017.

أرسنال 0/1 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 26 أبريل 2017.

ليستر سيتي 0/0 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 20 أغسطس 2016.

ارسنال 1/2 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 14 فبراير 2016.

ليستر سيتي 5/2 ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 26 سبتمبر 2015.

ارسنال 1/2 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 أكتوبر 2015.

ليستر سيتي 1/1 أرسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 31 أغسطس 2014.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ارسنال وليستر سيتي

نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليستر سيتي في 49 مباراة سابقة من أصل آخر 99 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أرسنال في 18 مباراة سابقة من أصل آخر 99 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي أرسنال وليستر سيتي نتيجة 32 مباراة سابقة من أصل آخر 99 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 201 هدفاً في شباك فريق ليستر سيتي في آخر 99 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليستر سيتي في تسجيل 131 هدفاً في شباك فريق أرسنال في آخر 99 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي جيمي فاردي هو هداف فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الجزائري رياض محرز هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 72 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 48 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق ليستر سيتي في تسجيل 49 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 54 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2003 / 2004 م.

نجح فريق ليستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، علماً بأن ذلك اللقب الوحيد قد جاء في موسم 2015 / 2016 م.

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