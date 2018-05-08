موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي الاربعاء 9/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق هدرسفيلد تاون في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون

ستُقام مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون

ستكون مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ترتيب تشيلسي وهدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 69 نقطة.

يحتل فريق هدرسفيلد تاون حالياً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تشيلسي الموسم الحالي

ساوثهامبتون 3/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 2/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 0/2 ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

سوانزي سيتي 1/0 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 0/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير 0/2 هدرسفيلد تاون.

هدرسفيلد تاون 0/0 سوانزي سيتي.

هدرسفيلد تاون 2/0 كريستال بالاس.

نيوكاسل يونايتد 0/1 هدرسفيلد تاون.

برايتون أند هوف ألبيون 1/1 هدرسفيلد تاون.

هدرسفيلد تاون 0/1 واتفورد.

هدرسفيلد تاون 2/0 إيفرتون.

مانشستر سيتي 0/0 هدرسفيلد تاون.

جدول مباريات تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي

تشيلسي / هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

نيوكاسل يونايتد / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشيلسي / مانشستر يونايتد / نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، 19 مايو 2018.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي.

نتائج أخر 7 مباريات بين تشيلسي وهدرسفيلد تاون

هدرسفيلد تاون 3/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 12 ديسمبر 2017.

تشيلسي 1/3 هدرسفيلد تاون / كأس الاتحاد الإنجليزي، 16 فبراير 2008.

تشيلسي 1/2 هدرسفيلد تاون / كأس الاتحاد الإنجليزي، 7 يناير 2006.

تشيلسي 2/2 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 8 يناير 1972.

هدرسفيلد تاون 2/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أغسطس 1971.

تشيلسي 0/0 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 20 مارس 1971.

هدرسفيلد تاون 1/0 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 7 نوفمبر 1970.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق هدرسفيلد تاون في 21 مباراة سابقة من أصل آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق تشيلسي في 22 مباراة سابقة من أصل آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي تشيلسي وهدرسفيلد تاون نتيجة 8 مباريات سابقة من أصل آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 74 هدفاً في شباك فريق هدرسفيلد تاون في آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في تسجيل 77 هدفاً في شباك فريق تشيلسي في آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي إيدين هازارد هو هداف فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي ويليان هو أفضل صانع ألعاب في فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 61 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في تسجيل 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 56 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 3 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق هدرسفيلد تاون في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 1925 / 1926 م.

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