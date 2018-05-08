موعد مباراة يوفنتوس وميلان في نهائي كأس إيطاليا الأربعاء 9/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وميلان في نهائي كأس إيطاليا، يواجه فريق يوفنتوس غريمه التقليدي فريق ميلان في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس إيطاليا 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

ستُقام مباراة يوفنتوس وميلان في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

ستكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الثالثة المشفرة هي الناقلة للمباراة، كما ستكون أيضاً قناة أبوظبي الرياضية السادسة المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 91 نقطة.

يحتل فريق ميلان حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي

يوفنتوس 0/3 سامبدوريا.

كروتوني 1/1 يوفنتوس.

يوفنتوس 1/0 نابولي.

إنتر 3/2 يوفنتوس.

يوفنتوس 1/3 بولونيا.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ميلان في الدوري الإيطالي

ميلان 0/0 نابولي.

تورينو 1/1 ميلان.

ميلان 1/0 بينيفينتو.

بولونيا 2/1 ميلان.

ميلان 1/4 هيلاس فيرونا.

جدول مباريات يوفنتوس حتى نهاية الموسم الحالي

يوفنتوس / ميلان / نهائي كأس إيطاليا، 9 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

جدول مباريات ميلان حتى نهاية الموسم الحالي

يوفنتوس / ميلان / نهائي كأس إيطاليا، 9 مايو 2018.

أتالانتا / ميلان / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

ميلان / فيورنتينا / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / ماريو ماندزوكيتش / باولو ديبالا.

خط الهجوم: جونزالو هيغواين.

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

تشكيلة فريق ميلان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

المدرب: الإيطالي جينارو غاتوزو.

مشوار فريق يوفنتوس في كأس إيطاليا 2018

يوفنتوس 0/2 جنوى / الدور ثمن النهائي.

يوفنتوس 0/2 تورينو / الدور ربع النهائي.

أتالانتا 1/0 يوفنتوس / ذهاب الدور نصف النهائي.

يوفنتوس 0/1 أتالانتا / إياب الدور نصف النهائي.

مشوار فريق ميلان في كأس إيطاليا 2018

ميلان 0/3 هيلاس فيرونا / الدور ثمن النهائي.

ميلان 0/1 إنتر / الدور ربع النهائي.

ميلان 0/0 لاتسيو / ذهاب الدور نصف النهائي.

لاتسيو 0/0 ميلان وفاز فريق ميلان بركلات الترجيح / إياب الدور نصف النهائي.

نتائج أخر 7 مباريات بين يوفنتوس وميلان

يوفنتوس 1/3 ميلان / الدوري الإيطالي، 31 مارس 2018.

ميلان 2/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 28 أكتوبر 2017.

يوفنتوس 1/2 ميلان / الدوري الإيطالي، 10 مارس 2017.

يوفنتوس 1/2 ميلان / كأس إيطاليا، 25 يناير 2017.

يوفنتوس 1/1 ميلان / كأس السوبر الإيطالي، 23 ديسمبر 2016.

ميلان 0/1 يوفنتوس / الدوري الايطالي، 22 أكتوبر 2016.

ميلان 1/0 يوفنتوس / كأس إيطاليا، 21 مايو 2016.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة يوفنتوس وميلان

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ميلان في 28 مباراة سابقة من أصل آخر 58 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ميلان في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق يوفنتوس في 16 مباراة سابقة من أصل آخر 58 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي يوفنتوس وميلان نتيجة 14 مباراة سابقة من أصل آخر 58 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 81 هدفاً في شباك فريق ميلان في آخر 58 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ميلان في تسجيل 59 هدفاً في شباك فريق يوفنتوس في آخر 58 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني جونزالو هيغواين هو هداف فريق يوفنتوس في كأس إيطاليا في الموسم الحالي بعدما سجل هدفين لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي باتريك كوتروني هو هداف فريق ميلان في كأس إيطاليا في الموسم الحالي بعدما سجل هدفين لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 22 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي دوغلاس كوستا هو أفضل صانع ألعاب في فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي باتريك كوتروني هو هداف فريق ميلان في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني خواكين سوسو هو أفضل صانع ألعاب في فريق ميلان في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 6 أهداف في كأس إيطاليا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباكه أي هدف على الإطلاق، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق ميلان في تسجيل 4 أهداف في كأس إيطاليا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباكه أي هدف على الإطلاق، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 84 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 21 مباراة.

نجح فريق ميلان في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 40 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب كأس إيطاليا في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب كأس إيطاليا لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

نجح فريق ميلان في الفوز بلقب كأس إيطاليا في 5 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ميلان في الفوز بلقب كأس إيطاليا لآخر مرة في تاريخه في موسم 2002 / 2003 م.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 34 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م، علماً بأن ذلك اللقب هو السادس له على التوالي.

يفصل فريق يوفنتوس نقطة واحدة فقط في الموسم الحالي عن التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي.

نجح فريق ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لآخر مرة في تاريخه في موسم 2010 / 2011 م.

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