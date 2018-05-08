صدمة قوية ل”محمد صلاح” قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل

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تعرض الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن من شهر مايو الحالي إلى صدمة قوية للغاية، وذلك قبل موعد النهائي المرتقب لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في نهاية الشهر الحالي.

فمن خلال تصريحات للفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد اليوم، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريق ريال مدريد مع مضيفه فريق إشبيلية في إطار مسابقة الدوري الإسباني، أكد المدرب الفرنسي أن النجم المصري محمد صلاح قدم موسماً كبيراً مع فريقه ليفربول بدون أدنى شك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أنه لا يمكن المقارنة تماماً بين الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد وبين النجم المصري محمد صلاح، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يحب أن يتحدث حول ذلك النوع من المقارنات.

وعن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن النهائي عبارة عن مباراة خاصة للغاية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرصة سوف تكون متاحة أمام كلاً من الفريقين من أجل الفوز باللقب وخاصة من سيقوم بالتحضير للمباراة بشكل أفضل.

أما عن إصابة الدون كريستيانو رونالدو في مباراة كلاسيكو الأرض أمام فريق برشلونة، أشار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى أنه لا يصدق أن كريستيانو رونالدو تمكن من المشي على قدميه بعد 48 ساعة فقط من موعد حدوث الإصابة، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك يوضح مدى الرغبة والإصرار لديه على التواجد بكل قوة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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