موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني الاربعاء 9/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق فياريال في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

ستُقام مباراة برشلونة وفياريال في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

ستكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 87 نقطة.

يحتل فريق فياريال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

برشلونة 1/2 فالنسيا / الدوري الإسباني.

سيلتا فيغو 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

إشبيلية 5/0 برشلونة / نهائي كأس ملك إسبانيا.

ديبورتيفو لاكورونيا 4/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

برشلونة 2/2 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق فياريال في الدوري الإسباني

فياريال 1/2 أتلتيكو مدريد.

ملقا 0/1 فياريال.

فياريال 3/1 أتلتيك بيلباو.

إشبيلية 2/2 فياريال.

فياريال 1/2 ليغانيس.

فياريال 1/4 سيلتا فيغو.

فياريال 0/1 فالنسيا.

جدول مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي

برشلونة / فياريال / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ليفانتي / برشلونة / الدوري الإسباني، 13 مايو 2018.

برشلونة / ريال سوسيداد / الدوري الإسباني، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوري ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدرب: الإسباني فالفيردي.

نتائج أخر 7 مباريات بين برشلونة وفياريال

فياريال 2/0 برشلونة / الدوري الإسباني، 10 ديسمبر 2017.

برشلونة 1/4 فياريال / الدوري الإسباني، 6 مايو 2017.

فياريال 1/1 برشلونة / الدوري الإسباني، 8 يناير 2017.

فياريال 2/2 برشلونة / الدوري الاسباني، 20 مارس 2016.

برشلونة 0/3 فياريال / الدوري الإسباني، 8 نوفمبر 2015.

فياريال 3/1 برشلونة / كأس ملك إسبانيا، 4 مارس 2015.

برشلونة 1/3 فياريال / كأس ملك إسبانيا، 11 فبراير 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وفياريال

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق فياريال في 22 مباراة سابقة من أصل آخر 39 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق فياريال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق برشلونة في 8 مباريات سابقة من أصل آخر 39 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي برشلونة وفياريال نتيجة 9 مباريات سابقة من أصل آخر 39 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 75 هدفاً في شباك فريق فياريال في آخر 39 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق فياريال في تسجيل 47 هدفاً في شباك فريق برشلونة في آخر 39 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 33 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكولومبي كارلوس باكا هو هداف فريق فياريال في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني بابلو مالا هو أفضل صانع ألعاب في فريق فياريال في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 89 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق فياريال في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 41 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 25 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

لم يعرف فريق فياريال طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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