موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني الاربعاء 9/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق ريال مدريد في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ستُقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

ستكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة.

يحتل فريق إشبيلية حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

ريال مدريد 1/1 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني.

بايرن ميونخ الألماني 2/1 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد 1/2 ليغانيس / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 2/2 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 2/2 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إشبيلية الموسم الحالي

إشبيلية 2/2 فياريال / الدوري الإسباني.

ديبورتيفو لاكورونيا 0/0 إشبيلية / الدوري الإسباني.

إشبيلية 5/0 برشلونة / نهائي كأس ملك إسبانيا.

ليفانتي 1/2 إشبيلية / الدوري الإسباني.

إشبيلية 0/1 ريال سوسيداد / الدوري الإسباني.

جدول مباريات ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ريال مدريد / سيلتا فيغو / الدوري الاسباني، 12 مايو 2018.

فياريال / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 19 مايو 2018.

ريال مدريد / ليفربول الإنجليزي / نهائي دوري أبطال أوروبا، 26 مايو 2018.

جدول مباريات إشبيلية حتى نهاية الموسم الحالي

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ريال بيتيس / إشبيلية / الدوري الإسباني، 12 مايو 2018.

إشبيلية / ديبورتيفو ألافيس / الدوري الإسباني، 19 مايو 2018.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيكو كاسيا.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

تشكيلة فريق إشبيلية المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو.

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / سيمون كاير / كليمنت / سيرجيو إسكوديرو.

خط الوسط: ستيفن نزونزي / إيفر بانيغا / بابلو سارابيا / فرانكو فاسكيز / خواكين كوريا.

خط الهجوم: لويس مورييل.

نتائج أخر 7 مباريات بين ريال مدريد وإشبيلية

ريال مدريد 0/5 إشبيلية / الدوري الإسباني، 9 ديسمبر 2017.

ريال مدريد 1/4 إشبيلية / الدوري الإسباني، 14 مايو 2017.

إشبيلية 1/2 ريال مدريد / الدوري الإسباني، 15 يناير 2017.

إشبيلية 3/3 ريال مدريد / كأس ملك إسبانيا، 12 يناير 2017.

ريال مدريد 0/3 إشبيلية / كأس ملك إسبانيا، 4 يناير 2017.

ريال مدريد 2/3 إشبيلية / كأس السوبر الأوروبي، 9 أغسطس 2016.

ريال مدريد 0/4 إشبيلية / الدوري الاسباني، 20 مارس 2016.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد وإشبيلية

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق إشبيلية في 34 مباراة سابقة من أصل آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق إشبيلية في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال مدريد في 13 مباراة سابقة من أصل آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ريال مدريد وإشبيلية نتيجة 4 مباريات فقط سابقة من أصل آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 131 هدفاً في شباك فريق إشبيلية في آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 71 هدفاً في شباك فريق ريال مدريد في آخر 51 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكولومبي لويس مورييل هو هداف فريق إشبيلية في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 84 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 39 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 43 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 54 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 13 مباراة.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

نجح فريق إشبيلية في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، علماً بأن ذلك اللقب الوحيد يعود إلى موسم 1945 / 1946 م.

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