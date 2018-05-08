رسمياً: عودة عماد متعب إلى الدوري المصري من بوابة نادي مفاجأة في صفقة مدوية

Advertisements

شهد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن من شهر مايو الحالي حدثاً مفاجئاً على الإطلاق بالنسبة إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك بعدما تأكدت عودة النجم عماد متعب رسمياً إلى صفوف أحد أندية الدوري المصري الممتاز في الميركاتو الصيفي القادم.

حيث أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام رسمياً عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع النجم المخضرم عماد متعب، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وقد أشار الموقع الرسمي لنادي مصر المقاصة أيضاً أن عقد النجم عماد متعب مع نادي مصر المقاصة سوف يكون لمدة موسم واحد فقط لا غير، علماً بأنها سوف تكون صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه السابق الأهلي، والذي لا يرغب في تجديد تعاقده مع النجم عماد متعب لموسم آخر.

ومن المقرر أن يعقد اللواء محمد عبد السلام جلسة خاصة مع النجم عماد متعب في الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل التوقيع على العقود بين الطرفين بشكل رسمي، حتى ينضم اللاعب إلى معسكر فريق مصر المقاصة الصيفي في اليوم السابع والعشرين من شهر مايو الحالي تحضيراً لانطلاقة الموسم المقبل.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني الاربعاء 9/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة