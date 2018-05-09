فيديو: وكيل أعمال عماد متعب يُهاجم مصر المقاصة وعبد السلام يعتذر عن بيان ضم “متعب”

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قام نادر شوقي وكيل أعمال النجم الدولي المصري عماد متعب بشن هجوماً حاداً في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثامن من شهر مايو الحالي، وذلك على مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بسبب البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي الفيومي، والذي أكد بأن نادي مصر المقاصة نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع النجم عماد متعب لضمه الصيف المقبل.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الثلاثاء في برنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر شاشة قناة “أون سبورت” رفقة الإعلامي مدحت شلبي، أكد نادر شوقي أنه اندهش بشدة من أخبار تعاقد نادي مصر المقاصة مع النجم عماد متعب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار نادر شوقي إلى أنه لم يتلقى أي اتصالاً على الإطلاق من طرف أي مسؤول من مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بخصوص ذلك الموضوع، مشدداً في الوقت ذاته على أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة مطالب بتقديم اعتذار رسمي عن ادخال اسم النجم عماد متعب في ذلك الموضوع.

وتأتي هذه التصريحات من طرف نادر شوقي وكيل أعمال النجم عماد متعب بعدما أصدر نادي مصر المقاصة بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي في يوم أمس الثلاثاء، وفي إطار ذلك البيان أكد نادي مصر المقاصة أنه نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي من أجل ضم النجم عماد متعب، على أن يتم توقيع العقد بين الطرفين في الأيام القليلة القادمة.

ومن جانبه حرص اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة على الاعتذار عن ذلك البيان الرسمي الصادر من الموقع الرسمي لنادي مصر المقاصة، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء الأنوار” في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء أيضاً.

فمن خلال تصريحاته، أكد اللواء محمد عبد السلام أن النجم عماد متعب لاعب كبير أي نادي يتمنى ضمه إلى صفوفه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البيان الذي صدر عن الموقع الرسمي لنادي مصر المقاصة غير صحيح على الإطلاق، وخاصة وأنه لم يقوم أي أحد بالتواصل في الآونة الأخيرة سواء مع النجم عماد متعب أو حتى مع وكيل أعماله نادر شوقي من أجل الحديث حول هذه الصفقة.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللواء محمد عبد السلام على أنه سوف يكون سعيداً للغاية في نهاية المطاف لو وافق النجم عماد متعب على اللعب لنادي مصر المقاصة انطلاقاً من الموسم المقبل.

وفي السياق ذاته أوضح وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة السبب وراء بيان نادي مصر المقاصة غير الصحيح من خلال تصريحات صحفية في مساء يوم أمس الثلاثاء، حيث أكد وليد هويدي أن المفاوضات من أجل ضم النجم عماد متعب لا تزال في بدايتها.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد وليد هويدي على أن المركز الإعلامي بنادي مصر المقاصة تسرع في الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع النجم عماد متعب، مشيراً في ختام تصريحاته إلى أن الأمور لم تُحسم بعد.

نادر شوقي يُهاجم إدارة نادي مصر المقاصة

رئيس نادي مصر المقاصة يعتذر عن بيان ضم “متعب”

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