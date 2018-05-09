لجنة الكرة بالأهلي تُحدد موعد المفاوضات مع البدري بخصوص ملف تجديد عقده

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، قد حددت موعد المفاوضات مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي ترغب في حسم ملف تجديد عقد الكابتن حسام البدري من عدمه عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وتحديداً عقب المباراة المؤجلة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق المصري البورسعيدي في اليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي كانت ستقوم بفتح ذلك الملف مع الكابتن حسام البدري في مطلع شهر مايو الحالي، إلا أن تراجع نتائج المارد الأحمر في الآونة الأخيرة جعل لجنة الكرة تُقرر تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك حتى لا تؤثر المفاوضات بأي شكل من الأشكال على تركيز الجهاز الفني لفريق الأهلي.

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الانتصار على الإطلاق في مبارياته الثلاثة الماضية على مستوى جميع المسابقات، مما جعل حالة من القلق تنتاب جميع جماهير النادي الأهلي وخاصة وأن الجميع يرغب في المنافسة بكل قوة على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

وكانت بداية تراجع نتائج فريق الأهلي حينما تعرض الفريق للخسارة على يد غريمه التقليدي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة شكلية في الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أما الصدمة الأكبر التي عانى منها فريق الأهلي، فكانت من خلال خسارته على يد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر مما جعل المارد الأحمر يفشل في حملة الدفاع عن لقبه.

وبعد ذلك مباشرة جاءت البداية المخيبة نوعاً ما في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ومن جانبها تأمل جماهير النادي الأهلي أن يعود الفريق من جديد إلى سكة الانتصارات، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كمبالا سيتي الأوغندي في اليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

إقرأ أيضاً: فيديو: وكيل أعمال عماد متعب يُهاجم مصر المقاصة وعبد السلام يعتذر عن بيان ضم “متعب”