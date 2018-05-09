بعثة الأهلي تتوجه للإمارات الليلة استعداداً لخوض مهرجان اعتزال “حسام غالي”

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تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي، وذلك من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال النجم المخضرم “حسام غالي” قائد فريق الأهلي.

وتصل بعثة المارد الأحمر إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في فجر يوم غداً الخميس، على أن تتوجه البعثة بعدها مباشرة إلى مدينة دبي من أجل الإقامة فيها، ومن ثم سوف تتوجه بعثة فريق الأهلي إلى مدينة العين التي سوف تشهد مهرجان اعتزال النجم حسام غالي.

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ويُقام مهرجان اعتزال النجم حسام غالي من خلال إقامة مباراة ودية سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي، وذلك في مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وبعد نهاية مهرجان اعتزال النجم حسام غالي، سوف تتوجه بعثة فريق الأهلي في يوم السبت مباشرة إلى دولة أوغندا، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة فريق كمبالا سيتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

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