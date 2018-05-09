موعد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 9/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الآسيوي أو حتى على الصعيد الدولي، وذلك تحديداً في مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، إضافة إلى دوري أبطال آسيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة لها، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري على القمر الصناعي نايل سات، وذلك سواء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية أو عبر شبكة قنوات KSA سبورت السعودية.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون أند هوف ألبيون

يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون أند هوف ألبيون تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون أند هوف ألبيون عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد

يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في مساء اليوم الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة السعودية والجزائر

يواجه منتخب المملكة العربية السعودية نظيره منتخب الجزائر في مساء اليوم الأربعاء في دولة إسبانيا، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة السعودية والجزائر تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية والجزائر عبر شبكة قنوات KSA سبورت، فيما ستكون قناة KSA سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة.

موعد مباراة كاشيما انتلرز وشانغهاي

يستقبل فريق كاشيما انتلرز الياباني نظيره فريق شانغهاي الصيني اليوم الأربعاء على أرض دولة اليابان، وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة كاشيما انتلرز وشنغهاي تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة كاشيما انتلرز وشنغهاي عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

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