الأهلي يرفض مبدأ المصالحة مع السعيد بعد أنباء اقتراب عودته بعد المونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد رفضت تماماً مبدأ المصالحة مع النجم عبد الله السعيد في ظل الأنباء حول اقتراب عودته من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي نفت نهائياً جميع الأنباء التي وردت من مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك حول اقتراب النجم عبد الله السعيد من العودة من جديد للمشاركة مع فريق الأهلي انطلاقاً من الموسم المقبل وتحديداً عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هناك العديد من الأصوات التي باتت تُطالب بضرورة عودة النجم عبد الله السعيد إلى صفوف فريق الأهلي في الموسم المقبل، وذلك بسبب تراجع نتائج المارد الأحمر في الفترة القليلة الماضية، مما أسفر عن خسارة فريق الأهلي لقب كأس مصر إضافة إلى خسارته في مباراته القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي لن تفتح أبواب النادي الأهلي مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف أمام عودة النجم عبد الله السعيد إلى صفوف القلعة الحمراء، وخاصة بعدما قام بالتوقيع مع نادي الزمالك في شهر فبراير الماضي بشكل رسمي دون إعلام أي أحد داخل النادي الأهلي بهذه الخطوة.

وعلى الرغم من أن النجم عبد الله السعيد أصلح نوعاً ما ذلك الخطأ من خلال تجديد عقده مع النادي الأهلي، إلا أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي أكدت أن النجم عبد الله السعيد سوف يتم بيعه بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي المقبل لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين وتحديداً نادي الأهلي السعودي.

ويلعب النجم عبد الله السعيد منذ شهر أبريل الماضي رفقة نادي كوبيون الفنلندي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، وذلك حتى يكون جاهزاً من الناحية البدنية من أجل المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة بعدما قررت لجنة الكرة إيقافه واستبعاده تماماً من قائمة فريق الأهلي فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.

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