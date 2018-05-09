موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الانجليزي الخميس 10/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق وست هام يونايتد نظيره فريق مانشستر يونايتد في مساء يوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في مساء يوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

ستكون مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 77 نقطة.

يحتل فريق وست هام يونايتد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 38 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي

مانشستر يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 2/0 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون أند هوف ألبيون 0/1 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

سوانزي سيتي 1/4 وست هام يونايتد.

وست هام يونايتد 3/0 بيرنلي.

وست هام يونايتد 0/3 ساوثهامبتون.

تشيلسي 1/1 وست هام يونايتد.

وست هام يونايتد 1/1 ستوك سيتي.

ارسنال 1/4 وست هام يونايتد.

وست هام يونايتد 4/1 مانشستر سيتي.

ليستر سيتي 2/0 وست هام يونايتد.

جدول مباريات مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

وست هام يونايتد / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 مايو 2018.

مانشستر يونايتد / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشيلسي / مانشستر يونايتد / نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، 19 مايو 2018.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا / خوان ماتا / جيسي لينغارد.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز.

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو.

نتائج أخر 7 مباريات بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

مانشستر يونايتد 0/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 أغسطس 2017.

وست هام يونايتد 2/0 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 يناير 2017.

مانشستر يونايتد 1/4 وست هام يونايتد / كأس الرابطة الإنجليزية، 30 نوفمبر 2016.

مانشستر يونايتد 1/1 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 27 نوفمبر 2016.

وست هام يونايتد 2/3 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 مايو 2016.

وست هام يونايتد 2/1 مانشستر يونايتد / كأس الاتحاد الإنجليزي، 13 أبريل 2016.

مانشستر يونايتد 1/1 وست هام يونايتد / كأس الاتحاد الإنجليزي، 13 مارس 2016.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق وست هام يونايتد في 57 مباراة سابقة من أصل آخر 117 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست هام يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد في 32 مباراة سابقة من أصل آخر 117 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد نتيجة 28 مباراة سابقة من أصل آخر 117 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 224 هدفاً في شباك فريق وست هام يونايتد في آخر 117 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست هام يونايتد في تسجيل 149 هدفاً في شباك فريق مانشستر يونايتد في آخر 117 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي بول بوغبا هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر النمساوي ماركو هو هداف فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي آرون كريسويل هو أفضل صانع ألعاب في فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 67 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 28 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق وست هام يونايتد في تسجيل 45 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 67 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2012 / 2013 م.

لم يعرف فريق وست هام يونايتد طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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