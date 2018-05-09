شرط واحد فقط يفصل مؤمن زكريا عن تمديد عقده مع الأهلي.. تعرف عليه !

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي أن النجم المصري مؤمن زكريا لا يزال رافضاً لفكرة تمديد عقده مع النادي الأهلي، وذلك إلا في حالة وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق شرط واحد فقط لا غير في العقد الجديد.
حيث أشارت التقارير إلى أن النجم مؤمن زكريا غير معترض على الإطلاق على عملية تمديد عقده مع النادي الأهلي، ولكن العقبة الوحيدة أمام توقيعه على العقد الجديد هي موافقة النادي الأهلي على إعارته لمدة موسم آخر إلى صفوف نادي الأهلي السعودي الذي كان معاراً إليه منذ الصيف الماضي.
كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم مؤمن زكريا قد اشترط على الحصول على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 13 مليون جنيه مصري مثله مثل النجم عبد الله السعيد حينما مدد عقده مع النادي الأهلي قبل أن يتم عرضه إلى البيع بسبب أزمة توقيعه مع نادي الزمالك.
وقد تألق النجم مؤمن زكريا بشكل ملفت مع نادي الأهلي السعودي طوال فترة إعارته في الموسم الحالي، إلا أنه لم ينجح حتى هذه اللحظة في الفوز بأي لقب مع النادي السعودي، حيث أنهى فريق الأهلي السعودي الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثاني في الترتيب، كما تم إقصائه أيضاً من مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد السعودي.
ومن جانبه يُصر الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي على عودة النجم مؤمن زكريا إلى صفوف القلعة الحمراء انطلاقاً من الموسم القادم، وخاصة وأن فريق الأهلي في حاجة ماسة إلى خدماته من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.
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