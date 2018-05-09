مرتضى منصور يُحفز لاعبي الزمالك بطريقة مثالية استعداداً لنهائي كأس مصر

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد حرص على تحفيز لاعبي فريق الزمالك بطريقة مثالية للغاية، وذلك من أجل الاستعداد للمباراة النهائية لمسابقة كأس مصر أمام فريق سموحة.

حيث أشارت المصادر إلى أن المستشار مرتضى منصور سوف يقوم بصرف مبلغ 30 ألف جنيه مصري لكل لاعب في فريق الزمالك، وذلك كمكافأة لهم على الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعد تخطي عقبة فريق الإسماعيلي في الدور نصف النهائي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المستشار مرتضى منصور قد وعد كل لاعبي فريق الزمالك بمضاعفة المكافآت في حالة نجح الفريق في الفوز بلقب كأس مصر في الموسم الحالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يعني الكثير بالنسبة إلى جماهير نادي الزمالك بعد فشل الفريق في الفوز بأي لقب آخر في الموسم الحالي.

وكان فريق الزمالك قد نجح في التأهل إلى الدور النهائي من مسابقة كأس مصر عقب فوزه العريض على حساب منافسه فريق الإسماعيلي في الدور نصف النهائي، وذلك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في يوم الإثنين الماضي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره فريق سموحة في الدور النهائي من مسابقة كأس مصر، وذلك في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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