مدرب سموحة يُحذر حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة

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تحدث الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق الزمالك في يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء وتحديداً عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، حرص الكابتن ميمي عبد الرازق على تحذير الحكم الذي سوف يُدير المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر قبل أن تقوم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن اسمه.

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حيث طالب الكابتن ميمي عبد الرازق بضرورة تعامل حكم المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعدالة مع مع أي قرار في المباراة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يتمنى أن يتعامل الحكم بشكل محترف مع موضوع الزمالك يحتاج إلى بطولة.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن ميمي عبد الرازق إلى أن الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك قام بعمل رائع للغاية طوال الفترة الماضية مع فريق الزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته أن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بتثبيت خالد جلال في منصبه في الموسم المقبل سوف يضع ضغوطاً كبيرة على فريق الزمالك في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

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