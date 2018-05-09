صحيفة إسبانية تكشف عن حظوظ “صلاح” في منافسة “ميسي” على جائزة الحذاء الذهبي

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كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي عن حظوظ الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في إطار منافسته مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني على جائزة الحذاء الذهبي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن حظوظ النجم المصري محمد صلاح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، باتت ضئيلة للغاية وذلك بسبب عدد المباريات المتبقية أمامه في الموسم الحالي مقارنة مع عدد المباريات المتبقية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم المصري محمد صلاح تبقى له مباراة واحدة فقط رفقة فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أمام فريق برايتون أند هوف ألبيون على ملعب أنفيلد رود في مطلع الأسبوع القادم.

أما على الجانب المقابل لا يزال أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة مباريات رفقة فريقه في الدوري الإسباني، وذلك أمام كلاً من فريقي فياريال وريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، إضافة إلى فريق ليفانتي خارج أرضه على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

ويتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت الحالي على عرش لائحة ترتيب الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وذلك بعدما وصل رصيد أهدافه إلى 33 هدفاً سجلها لصالح فريقه الكتالوني في الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

أما على الجانب المقابل يتواجد النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني في اللائحة، وذلك بعدما وصل رصيد أهدافه إلى 31 هدفاً سجلها لصالح فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وفي حالة نجاح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الحالي، سوف يُعادل بذلك الرقم القياسي للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني والذي فاز بهذه الجائزة في 5 مناسبات سابقة، علماً بأن جائزة الحذاء الذهبي يتم منحها في كل موسم إلى أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

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