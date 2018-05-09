زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد استعداداً لمواجهة إشبيلية

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمواجهة مضيفه فريق إشبيلية في مساء اليوم في مسابقة الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وقد شهدت قائمة الفريق الملكي العديد من الغيابات المؤثرة، وذلك بسبب خوف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من تعرض أي لاعب في الفريق إلى الإرهاق أو الإصابة، حيث غاب عن القائمة كلاً من: كيلور نافاس / رافاييل فاران / مارسيلو / داني كارفاخال / إيسكو / توني كروس / لوكا مودريتش / جاريث بيل / كريستيانو رونالدو.

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أما قائمة الفريق الملكي فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيكو كاسيا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / خيسوس فاييخو / ناتشو فيرنانديز / أشرف حكيمي / تيو هيرنانديز / تيخيرو / كيزادا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز / أوسكار.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / بورخا مايورال.

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