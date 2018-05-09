لاعب واحد فقط من الأهلي في التشكيلة المثالية للجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، وذلك قبل موعد انطلاقة الجولة الثانية بأسبوع واحد فقط لا غير.

وقد شهدت التشكيلة المثالية للجولة الأولى تواجد لاعب واحد فقط لا غير من صفوف فريق الأهلي، وهو النجم أحمد فتحي الظهير الأيمن للمارد الأحمر، وإضافة إلى ذلك أيضاً تواجد في التشكيلة المدافع التونسي شمس الدين الذوادي لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي.

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كما ضمت التشكيلة أيضاً المغربي إسماعيل الحداد لاعب نادي الوداد البيضاوي المغربي، وذلك بعدما ساهم في عودة فريقه بنقطة واحدة من خارج الديار بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

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