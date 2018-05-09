طبيب الأهلي يكشف عن موقف نجمي الفريق من المشاركة أمام كمبالا سيتي بدوري الأبطال

Advertisements

كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي عن موقف كلاً من نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بخصوص المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

حيث أكد الدكتور خالد محمود أن كلاً من النجم المخضرم حسام عاشور، إضافة إلى اللاعب الواعد صلاح محسن سوف يكونان جاهزين من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بشكل طبيعي للغاية في الفترة القادمة، وذلك على الرغم من تعرض كلاً منهما إلى الإصابة في المران الأخير لفريق الأهلي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن النجم حسام عاشور قد تعرض إلى خلع متجدد في ظافر القدم، فيما تعرض اللاعب صلاح محسن إلى كدمة في أنكل القدم، وذلك أثناء مشاركة كلاً منهما في مران فريق الأهلي، إلا أن ذلك لن يمنع أي منهما من التواجد رفقة الفريق في الفترة القادمة.

إقرأ أيضاً: لاعب واحد فقط من الأهلي في التشكيلة المثالية للجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا