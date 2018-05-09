طبيب الأهلي يكشف عن موقف نجمي الفريق من المشاركة أمام كمبالا سيتي بدوري الأبطال

كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي عن موقف كلاً من نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بخصوص المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.
حيث أكد الدكتور خالد محمود أن كلاً من النجم المخضرم حسام عاشور، إضافة إلى اللاعب الواعد صلاح محسن سوف يكونان جاهزين من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بشكل طبيعي للغاية في الفترة القادمة، وذلك على الرغم من تعرض كلاً منهما إلى الإصابة في المران الأخير لفريق الأهلي.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن النجم حسام عاشور قد تعرض إلى خلع متجدد في ظافر القدم، فيما تعرض اللاعب صلاح محسن إلى كدمة في أنكل القدم، وذلك أثناء مشاركة كلاً منهما في مران فريق الأهلي، إلا أن ذلك لن يمنع أي منهما من التواجد رفقة الفريق في الفترة القادمة.
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