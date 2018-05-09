تعرف على قائمة الأهلي لمباراته الودية أمام أياكس في مهرجان اعتزال “حسام غالي”

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لخوض مباراته الودية القادمة أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وتأتي هذه المباراة في إطار مهرجان اعتزال النجم الدولي المخضرم وقائد فريق الأهلي وهو حسام غالي، على أن تُقام المباراة تحديداً في يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وعقب نهاية المباراة مباشرة سوف تتوجه بعثة فريق الأهلي في يوم السبت إلى دولة أوغندا بنفس العناصر، وذلك استعداداً لمواجهة فريق كمبالا سيتي الأوغندي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وقد جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / محمد نجيب / أحمد فتحي / محمد هاني / باسم علي / صبري رحيل / علي معلول.

خط الوسط: حسام غالي / حسام عاشور / وليد سليمان / أحمد حمدى / ميدو جابر / باكا / محمد شريف / أحمد حمودي / محمود الجزار / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن / أحمد ياسر ريان.

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