تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وبرشلونة في مباريات اليوم بالدوري الإسباني

Advertisements

يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق إشبيلية في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

Advertisements

حراسة المرمى: كيكو كاسيا.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً ضمن مسابقة الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق فياريال على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، علماً بأن فريق برشلونة قد فاز باللقب رسمياً منذ الأسبوع قبل الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

إقرأ أيضاً: تعرف على قائمة الأهلي لمباراته الودية أمام أياكس في مهرجان اعتزال “حسام غالي”