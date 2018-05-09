تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وميلان في نهائي كأس إيطاليا اليوم

Advertisements

يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة غريمه فريق ميلان في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس إيطاليا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

Advertisements

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش.

خط الهجوم: جونزالو هيغواين.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وبرشلونة في مباريات اليوم بالدوري الإسباني