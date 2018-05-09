الصدمات تتوالى على مدرب ليفربول قبل نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي أن الصدمات باتت تتوالى على الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن فريق ليفربول بات مهدداً بفقدان خدمات الألماني إيمري تشان متوسط ميدان فريق ليفربول بنسبة كبيرة للغاية، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة طويلة على مستوى الظهر، مما يجعل مشاركته أيضاً مع منتخب بلاده ألمانيا في مونديال روسيا غير مؤكدة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن فريق ليفربول سوف يفتقد أيضاً في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لخدمات كلاً من الإنجليزي جو جوميز ظهير أيمن فريق الريدز، إضافة إلى الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين والذي سيغيب رسمياً عن مونديال روسيا المقبل.

ومن جانبه سوف يجد المدرب الألماني يورغن كلوب نفسه تحت ضغوطات كبيرة للغاية في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب النقص العددي في مقاعد البدلاء لدى فريقه، حيث من المتوقع أن لا يكون الإنجليزي آدم لالانا صانع ألعاب الفريق جاهزاً من أجل المشاركة في المباراة بعد الإصابة التي أبعدته تقريباً عن الموسم الحالي بأكمله.

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