ريال مدريد يخسر بالبدلاء على يد مضيفه إشبيلية بثلاثية

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تعرض فريق ريال مدريد إلى الخسارة بالبدلاء خارج أرضه على يد مضيفه فريق إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إشبيلية في المباراة كلاً من الفرنسي وسام بن يدر في الدقيقة السادسة والعشرين، إضافة إلى المكسيكي ميغيل لايون في الدقيقة الخامسة والأربعين، وأيضاً الإسباني سيرجيو راموس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والثمانين.

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أما أهداف فريق ريال مدريد في المباراة فقد سجلها الإسباني بورخا مايورال في الدقيقة السابعة والثمانين، إضافة إلى الإسباني سيرجيو راموس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق إشبيلية رصيده إلى 54 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ريال مدريد عند 72 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كيكو كاسيا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

تشكيلة فريق إشبيلية الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد سوريا.

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / نيكو باريخا / كليمنت لينجيلت / سيرجيو إسكوديرو.

خط الوسط: ستيفن نزونزي / ميغيل لايون / بيتزارو / فرانكو فاسكيز.

خط الهجوم: وسام بن يدر / لويس مورييل.

المدرب: الإسباني خواكين كاباروس.

ملخص مباراة ريال مدريد وإشبيلية

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك على الرغم من الغيابات العديدة التي شهدتها تشكيلة الفريق الملكي في هذه المباراة غير الهامة من الناحية الحسابية على الإطلاق بالنسبة إلى فريق ريال مدريد.

وفي الدقيقة الخامسة عشر سنحت أولى الفرص لصالح فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما نفذ البرازيلي كارلوس كاسيميرو ركلة حرة بعيدة نوعاً ما عن منطقة الجزاء، إلا أن كرته وصلت سهلة للغاية لحارس المرمى ديفيد سوريا.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين حاول فريق ريال مدريد مرة أخرى، وهذه المرة حينما سدد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل وسط حسرته على ضياع الفرصة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إشبيلية فكان قوياً للغاية، وذلك حينما نجح الفريق الأندلسي في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه الفرنسي وسام بن يدر في الدقيقة السادسة والعشرين وسط فرحة عارمة من جانب جماهير نادي إشبيلية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين كاد فريق إشبيلية يحسم الأمور تماماً، لولا المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز الذي أبعد الكرة ببراعة كبيرة من على خط المرمى منقذاً مرمى فريقه ومحافظاً على آماله في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق إشبيلية نجح في تحقيق مبتغاه، وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير تمكن الفريق الأندلسي من تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك عبر اللاعب المكسيكي ميغيل لايون عقب استغلاله ثغرة واضحة في دفاعات الفريق الملكي، ليذهب بعدها الشوط مباشرة إلى نهايته على وقع تقدم فريق إشبيلية بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على تدارك تأخره في النتيجة بشكل سريع قبل فوات الأوان، وذلك في إطار سعيه إما لقلب الطاولة على مضيفه أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل من المباراة.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين نفذ الإسباني سيرجيو راموس ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بجانب مرمى الحارس ديفيد سوريا بقليل لتضيع معها فرصة تقليص الفارق للفريق الملكي.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير سنحت أمام فريق ريال مدريد فرصة مثالية للغاية من أجل تقليص الفارق، وذلك حينما تحصل على ركلة جزاء ليُنفذها القائد سيرجيو راموس، إلا أنه أضاعها بعدما سدد الكرة في العارضة مضيعاً على فريقه فرصة الدخول من جديد في أجواء المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول الإسباني خواكين كاباروس مدرب فريق إشبيلية أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك الإسباني ساندرو بدلاً من الكولومبي لويس مورييل.

ومع مرور الدقائق حاول الفرنسي زين الدين زيدان أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية هو الآخر بحثاً عن الفاعلية الهجومية، وذلك من خلال إشراك الإسباني بورخا مايورال بدلاً من الإسباني داني سيبايوس.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين قضى فريق إشبيلية على كل آمال فريق ريال مدريد نهائياً، وذلك بعدما سجل له الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثالث بالخطأ في مرماه وسط فرحة عارمة من جانب جماهير نادي إشبيلية.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط تمكن فريق ريال مدريد من تسجيل هدفه الشرفي في المباراة، وذلك عبر المهاجم الإسباني البديل بورخا مايورال ليحفظ ماء وجه فريقه، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تحصل فريق ريال مدريد على ركلة جزاء أخرى، ليتولى تنفيذها مرة أخرى سيرجيو راموس مسجلاً هذه المرة الهدف الثاني لمصلحة فريقه.

ليُطلق بعدها مباشرة الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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