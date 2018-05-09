الأهلي ينجح رسمياً في ضم أحمد علاء مدافع الداخلية لمدة 5 مواسم

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي أن النادي الأهلي قد نجح رسمياً في التعاقد مع اللاعب أحمد علاء مدافع فريق الداخلية، وذلك في ثاني صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.
حيث أشارت التقارير إلى أن عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي قد نجح في الحصول على توقيع اللاعب أحمد علاء بشكل رسمي، لينضم بذلك إلى صفوف النادي الأهلي مباشرة حينما يتم فتح باب الانتقالات الصيفية الحالية.
كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الصفقة تُعتبر الثانية للنادي الأهلي في الصيف الحالي، وذلك بعدما سبق وأن نجح المارد الأحمر في التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب يوسف الجبالي مهاجم فريق الشمس، وذلك في إطار سعي إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة الموسم القادم.
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