برشلونة يكتسح فياريال بخماسية ويُحافظ على سجله الخالي دون هزائم

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حقق فريق برشلونة فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الحادية عشر، إضافة إلى البرازيلي باولينيو في الدقيقة السادسة عشر، وأيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الخامسة والأربعين، وأخيراً الفرنسي عثماني ديمبيلي في الدقيقة السابعة والثمانين والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق فياريال في المباراة فقد سجله الإيطالي نيكولا سانسوني في الدقيقة الرابعة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى 90 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق فياريال عند 57 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

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