المنتخب السعودي يتغلب ودياً على نظيره الجزائري تحضيراً للمونديال

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حقق المنتخب السعودي فوزاً هاماً على حساب نظيره منتخب الجزائر بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي في مدينة قادش على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف المنتخب السعودي في المباراة كلاً من سلمان الفرج في الدقيقة الرابعة والعشرين، إضافة إلى يحيى الشهري في الدقيقة الحادية والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباراة دولية ودية، وذلك تحضيراً بالنسبة إلى المنتخب السعودي من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، أما بالنسبة إلى المنتخب الجزائري فهي تحضيراً من أجل مشاركته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

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