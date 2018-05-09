أرسنال يعود بخسارة جديدة من خارج أرضه على يد مضيفه ليستر سيتي

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تعرض فريق أرسنال للخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب كينغ باور.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليستر سيتي في المباراة كلاً من النيجيري كليتشي في الدقيقة الرابعة عشر، إضافة إلى الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة السادسة والسبعين من ركلة جزاء، وأيضاً الجزائري رياض محرز في الدقيقة التسعين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق أرسنال في المباراة فقد سجله الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الثالثة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ليستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق أرسنال عند 60 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

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