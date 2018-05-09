يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا بعد فوزه الكاسح على غريمه ميلان برباعية

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نجح فريق يوفنتوس في التتويج بلقب كأس إيطاليا عقب فوزه الكاسح على حساب غريمه التقليدي فريق ميلان بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وقد سجل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة كلاً من المغربي مهدي بن عطية في الدقيقة السادسة والخمسين والدقيقة الرابعة والستين، إضافة إلى البرازيلي دوغلاس كوستا في الدقيقة الحادية والستين، وأيضاً الكرواتي نيكولا كالينيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس إيطاليا 2018 م، وبذلك يُحافظ فريق يوفنتوس على لقبه بطلاً لمسابقة كأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي.

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