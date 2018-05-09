تشيلسي يُبقي على آماله في التأهل لدوري الأبطال رغم تعادله مع هدرسفيلد تاون

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سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق هدرسفيلد تاون، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة الثانية والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق هدرسفيلد تاون في المباراة اللاعب لوران في الدقيقة الخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق تشيلسي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق هدرسفيلد تاون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب.

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