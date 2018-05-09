«صلاح» يواصل حصد الجوائز.. «الإفريقي الأفضل» في أوروبا

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حاز نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ، محمد صلاح ، جائزة أفضل لاعب إفريقي محترف ، في صفوف الدوريات الأوروبية الخمس ، عن شهر أبريل الفائت ، حسب استفتاء جماهيريا ، أجرته مجلة « فرانس فوتبول » الفرنسية ، عن اللاعب الذي يستحق الجائزة.

وأعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، نتائج الاستفتاء الخاص بالجائزة، والذي اكتسحه

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الفرعون المصري ، اكتسح نتائج الاستفتاء الخاص ، وفاز بالجائزة ، للمرة الرابعة على التوالي ، بعد حصوله على 65% من أصوات الجماهير ، التي صوتت في استفتاء المجلة الفرنسية الأشهر في العالم.

وشارك في الاستفتاء على الجائزة ، أكثر من 56 ألفا ، حيث حسم « صلاح » الجائزة لنفسه ، متفوقا على المغربي حكيم زياش ، لاعب نادي « أياكس أمستردام » الهولندي ، صاحب المركز الثاني ، الذي حصل على 35% ، واللاعب البوركيني برتران تراوري ، لاعب نادي « ليون » الفرنسي .

وفاز صلاح بالجائزة ، في شهور يناير وفبراير ومارس الماضيين ، وتوج بالجائزة ، للمرة الرابعة على التوالي في شهر أبريل الفائت .

وقاد محمد صلاح ، نادي « ليفربول » لنهائي دوري أبطال أوروبا ، بعد غياب 11 عاما ، حيث قدم مع فريقه مستوى مميز خلال أبريل الفائت ، وسجل 6 أهداف خلال 6 مباريات ، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة .