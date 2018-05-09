مانشستر سيتي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بفوزه على برايتون بثلاثية

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حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على حساب ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من البرازيلي دانيلو في الدقيقة السادسة عشر، إضافة إلى البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة الرابعة والثلاثين، وأيضاً البرازيلي فيرناندينيو في الدقيقة الثانية والسبعين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق برايتون أند هوف ألبيون في المباراة فقد سجله الأرجنتيني ليوناردو أولوا في الدقيقة العشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 97 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق برايتون أند هوف ألبيون عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها، حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الخمسين، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند 41 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

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