مكافأة سعودية للزمالك في حالة الفوز بكأس مصر.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم العاشر من شهر مايو الحالي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنتظره مكافأة كبيرة من أحد رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة نجاحه في الفوز بلقب كأس مصر على حساب فريق سموحة.

حيث أشارت التقارير إلى أن بندر الحكير رجل الأعمال السعودي المعروف قد وعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بمنح 50 فرداً من فريق الزمالك رحلة عمرة، وذلك في حالة تمكن أبناء القلعة البيضاء من الفوز بلقب كأس مصر في يوم الثلاثاء المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الاتفاق تم بين بندر الحكير رجل الأعمال السعودي وبين المستشار مرتضى منصور أثناء تواجد بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية للمشاركة في مراسم قرعة البطولة العربية للأندية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق سموحة في الدور النهائي من مسابقة كأس مصر، وذلك في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وكان فريق الزمالك قد تخطى عقبة فريق الإسماعيلي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وذلك بعدما فاز عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تخطى فريق سموحة عقبة فريق الأسيوطي سبورت في الدور ذاته، وذلك بعدما فاز عليه بركلات الترجيح.

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