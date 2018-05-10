حسين السيد: سعيد في الملاعب السعودية والأهلي لم يطلب عودتي

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تحدث اللاعب حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي والمعار منذ الميركاتو الشتوي الماضي لنادي الاتفاق السعودي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي عن مستقبله مع النادي الأهلي، وذلك في ظل العديد من الأنباء حول اقتراب عودته من جديد إلى القلعة الحمراء انطلاقاً من الموسم القادم.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأربعاء في برنامج “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة “مصر الأولى” رفقة الإعلامي كريم حسن شحاتة، أكد اللاعب حسين السيد أنه سعيد للغاية في الملاعب السعودية وتحديداً رفقة نادي الاتفاق السعودي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللاعب حسين السيد على أنه لم يتلقى أي اتصال من أي أحد داخل النادي الأهلي في الفترة الماضية لكي يطلب عودته من جديد إلى صفوف النادي في الصيف المقبل، علماً بأن فترة إعارة اللاعب حسين السيد سوف تنتهي مع نادي الاتفاق السعودي في الصيف بعد القادم.

وعن إمكانية تواجده في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، أشار حسين السيد إلى أنه لم يتلقى أي اتصال أيضاً من طرف أي أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وذلك من أجل انضمامه إلى معسكر منتخب الفراعنة في الفترة المقبلة.

أما عن تراجع مستوى ونتائج فريق الأهلي في الآونة الأخيرة، فقد شدد حسين السيد على أن ذلك التراجع يُعتبر أمراً طبيعياً للغاية، وخاصة وأن المارد الأحمر نجح على مدار موسمين على التوالي في تحطيم العديد من الأرقام القياسية، مؤكداً في ختام تصريحاته أن الأندية لا تتأثر عادة بالغيابات.

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