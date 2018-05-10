نادر شوقي يكشف عن مفاجأة جديدة بخصوص مستقبل متعب في الملاعب

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كشف نادر شوقي وكيل أعمال النجم الدولي المخضرم عماد متعب عن مفاجأة جديدة في ساعة متأخرة في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر مايو الحالي، وذلك بخصوص مستقبل النجم عماد متعب في ملاعب كرة القدم وحقيقة النادي الذي سوف ينتقل له انطلاقاً من الموسم القادم.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأربعاء في برنامج “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة “مصر الأولى” رفقة الإعلامي كريم حسن شحاتة، أكد نادر شوقي أن النجم عماد متعب مازال لم يحسم مصيره بعدما وصلت له العديد من العروض المغرية في الآونة الأخيرة من طرف العديد من الأندية العربية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار نادر شوقي إلى أندية الخليج العربي وتحديداً من دول الكويت والإمارات والسعودية ترغب بشدة في التعاقد مع النجم الدولي عماد متعب في الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع هذه العروض يتم دراستها حالياً مع اللاعب.

كما شدد أيضاً في تصريحاته على أن النجم الدولي عماد متعب سوف يعود لكي يلعب مع نادي واحد فقط في حالة عودته مرة أخرى إلى الدوري المصري الممتاز، وهو نادي الجونة نظراً لكون نادر شوقي مشرفاً على النادي.

أما بخصوص إمكانية عودة اللاعب الواعد رمضان صبحي من جديد إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، فقد أكد نادر شوقي أن النادي الأهلي لم يتقدم حتى هذه اللحظة بعرض رسمي من أجل ضم اللاعب رمضان صبحي ولو حتى على سبيل الإعارة فقط لا غير.

كما أشار أيضاً إلى أن كل عروض النادي الأهلي في الفترة الماضية، كانت عبارة عن مجرد عروض شفهية من أجل إقناع اللاعب بضرورة عودته مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء، مشدداً في ختام تصريحاته على أن القرار النهائي سوف يكون في نهاية المطاف بيد إدارة نادي ستوك سيتي.

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